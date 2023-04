Criança denuncia abusos no Paraná; delegada conta detalhes

Da Redação

Segundo delegada, Conselho Tutelar realiza o acompanhamento do caso

A titular da Delegacia da Mulher de Arapongas, no norte do Paraná, delegada Camila Costa, detalhou ao TNOnline na manhã desta quarta-feira, 05, o caso de um menino de 07 anos que sofria abusos sexuais e tortura por parte do pai e da madrasta. A família vivia na Zona Leste da cidade. O casal, um homem de 26 anos e uma mulher de 21 anos, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira, 04.

Segundo a delegada, a própria criança teria relatado os abusos para familiares, que acionaram a polícia.

“A criança denunciou que sofria abusos enquanto estava na casa de familiares, em outra cidade. A investigação começou por lá e agora veio para a nossa delegacia em Arapongas. Essa família nunca teve ocorrências anteriores com o Conselho Tutelar da cidade. Além do menino de 07 anos que relatou os abusos, outra criança, menor de idade, filha da mulher, vivia na casa também. Ela não apresenta relato de abusos”, contou a delegada.

Ainda segundo Camila, as crianças estão sob os cuidados das avós, e o Conselho Tutelar realiza o acompanhamento do caso.

O mandado de prisão dos suspeitos foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas. Eles foram entregues ao Departamento Penitenciário (DEPEN), onde permanecem presos à disposição da Justiça. O depoimento deles ainda não tem data marcada.

