Crea-PR reinaugura sede da Inspetoria do órgão em Arapongas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) promove, nesta quarta-feira (18), a reinauguração da sede da Inspetoria de Arapongas, que faz parte da Regional Apucarana do Crea. O evento será às 16h, na Rua Beija-Flor, nº 511, sala 7 do Edifício Atenas, Centro, e vai contar com a presença do presidente do Crea-PR, engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira, além de autoridades locais, profissionais e integrantes da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas (Asenarag).

A Inspetoria de Arapongas abrange 14 municípios da região e conta com 1.086 profissionais e 453 empresas registadas. Nos últimos 12 meses, foram registradas 797 fiscalizações e 12.907 Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs). Essas ARTs significam que foram quase 13 mil estabelecimentos com acompanhamento técnico e que tiveram orientações por um profissional das engenharias, trazendo mais segurança aos usuários e proprietários.

De acordo com o Planejamento Estratégico para 2021/2023, o Crea-PR está modernizando e padronizando suas instalações espalhadas pelo Estado do Paraná com o intuito de melhor atender a população contemplando itens como acessibilidade e identidade visual.

“Em relação ao Crea-PR, trata-se do evento mais relevante em 2023 para Arapongas. Mesmo que muitos serviços prestados à população se deem de forma online, sem a necessidade do profissional estar em nossas instalações presencialmente, ainda percebemos que muitos preferem o atendimento presencial e nesse sentido que o Crea buscou a modernização dos espaços, para melhor atender a população e aos profissionais”, afirma o gerente da Regional Apucarana, engenheiro civil Jeferson Antonio Ubiali.

Para o presidente do Crea-PR, as entregas das reformas das Inspetorias no Paraná estão sendo muito bem recebidas. “São metas da nossa administração que estão chegando a todas as regiões do Estado, sempre procurando aperfeiçoar o relacionamento do Conselho com o público”, afirma engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira.

8ª Semana da Engenharia

No mesmo dia, começa a 8ª Semana da Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Asenarag, que conta com apoio do Crea-PR. A programação segue até dia 21, das 19h à 22h, na sede da associação.

“A organização da Semana das Engenharias pela Associação é importante para a sociedade de Arapongas, pois, acaba trazendo a novidade da indústria e do mercado, congrega os acadêmicos das universidades e traz o poder público para falar sobre a legislação, que muitas vezes sofre alterações. São várias regras a serem seguidas, não somente a do Crea PR, mas sim das concessionárias, como Sanepar e Copel, do Corpo de Bombeiros e também a legislação municipal com seus códigos de obras e o Plano Diretor. Isso tudo tem impacto direto na elaboração de projetos e na adoção da melhor técnica a ser aplicada, então, ter esse momento de reflexão de toda a atividade técnica é muito importante para que os profissionais se capacitem, exercendo a profissão atendendo-se a legislação e também normas técnicas.”, destaca Ubiali.

“E, para o Crea-PR, apoiar um evento com essa característica é sempre muito importante. É papel do Conselho aproximar todo esse público, estar presente nessas discussões, fomentar, trazer alternativas técnicas e ainda a consciência da legislação aplicada. Então, para nós, participar deste evento certamente vem ao encontro do que o Crea-PR sempre defende”, pontua.

Henrique Sanches, presidente da Asenarag, destaca que “a Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, nesta versão, pretende integrar o público das universidades, empresas e profissionais em um evento diversificado. Teremos inúmeros assuntos técnicos, de oportunidade nas empresas e até concurso entre os estudantes. Acreditamos que ao unir as pessoas de interesse comum nós multiplicaremos oportunidades, criaremos maior integração e ambiente mais propicio para o desenvolvimento do sistema como um todo.”

Com o tema “A atuação profissional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia”, o evento segue até o dia 21, das 19h às 22h, na sede da Asenarag.

