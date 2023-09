Crea-PR fiscaliza pontes, estradas e viadutos na região

A fiscalização concentrou suas operações durante o mês de agosto e analisou pontos em todas as regiões do Paraná.

Fiscalizar as atividades vinculadas ao exercício profissional das Engenharias, Agronomia e Geociências está entre as funções primordiais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) e, por isso, são feitas ações fiscalizatórias de forma constante, nas mais diversas naturezas das áreas profissionais. Desta vez, os fiscais do Crea se debruçaram, de forma mais intensa, às ações fiscalizatórias de estradas, pontes e viadutos, em todo o Paraná.



A fiscalização concentrou suas operações durante o mês de agosto e analisou pontos em todas as regiões do Paraná. "Essa é uma atividade já planejada pelo Crea-PR para esse ano, com o objetivo de registrar a situação de conservação de obras já em uso, subsidiando a solicitação de providências cabíveis aos órgãos responsáveis pela manutenção dessas estruturas, caso se evidenciem riscos, de forma visual, para a segurança pública”, pondera Mariana Maranhão, gerente do Departamento de Fiscalização (Defis) do Crea-PR.

No caso das estradas, a fiscalização coletou uma amostragem de trechos de aproximadamente 100m de uma rodovia com indícios de mau estado. Vias construídas ou reformadas recentemente também foram consideradas pois, em caso de deterioração prematura, se analisou o possível indício de má conduta profissional na condução dos serviços. Já no caso de pontes e viadutos, a equipe de fiscais teve como foco estruturas sob responsabilidade das prefeituras municipais. No total, foram 16 locais vistoriados, entre pontes, viadutos e estradas. “A escolha dos locais é feita pelos próprios fiscais, consulta junto aos Conselheiros e Inspetores do Crea-PR ou junto aos órgãos rodoviários”, explica Mariana.

Em diversas fiscalizações feitas pelo Estado, houve a presença de conselheiros, inspetores, representantes de Entidades de Classe e representantes dos órgãos responsáveis como DER (Departamento de Estradas de Rodagem), DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), concessionária e Prefeitura Municipal, juntamente com os fiscais do Crea-PR.

“De um modo geral, entre os principais problemas encontrados em todas as fiscalizações, estão o registro de buracos, fissuras e sinalização horizontal. Reunimos todas as informações em um relatório detalhado, incluindo fotos e, encaminhamos para a Câmara Especializada de Engenharia Civil para avaliação”, detalha Mariana. Além disso, relatórios serão gerados para colaboração com os órgãos públicos. “Aqueles locais em que, visualmente, foi possível identificar problemas, enviaremos relatórios aos órgãos competentes”, completa.

APUCARANA, ARAPONGAS E MANDAGUARI

Na Regional Apucarana do Crea-PR, a fiscalização preventiva integrada ocorreu em dois pontos. Na região de Mandaguari, foi feita a vistoria do estado de conservação da rodovia BR-376, nas proximidades do quilômetro 203, e de uma interligação de bairros na rua Dançarino-Vermelho, em Arapongas.

“Na operação de estradas, em Mandaguari, nós analisamos e fizemos constar no relatório de fiscalização a situação de alguns quilômetros da rodovia, contando quantidade de buracos, fissuras, falhas de sinalização e possíveis melhorias ou manutenções ocorridas naquela área”, pontua o Facilitador de Fiscalização Murilo Rodriguez Granado.

“Já na operação de pontes e viadutos, no município de Arapongas, é um viaduto relativamente novo, mas que nós fomos ver o estado de conservação. Se havia algum indício de ausência de manutenção, ou algum tipo de fissura, ou de infiltração, que fosse necessário algum tipo de intervenção”, detalha. A ação contou ainda com a participação da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas (Asenarag).

O Eng. Civ. Pedro de Marco Jr, Inspetor do Crea-PR em Arapongas, também participou da fiscalização. “Nesta visita, percebemos que a estrutura física da ponte está bem tranquila, não vimos nenhum comprometimento estrutural, no asfalto a ligação entre ponte e a parte sequencial da via nas cabeceiras sem problemas. A princípio, a ponte está bem sadia. Só chamei a atenção de que havia umas proteções em tela e ferro que estavam rompidas, o que foi anotado no relatório”, comenta.

Segundo Granado, “com base em toda essa documentação fotográfica que a gente registrou nos dois dias, foram gerados processos de fiscalização com relatório circunstanciado que são encaminhados para a Câmara Especializada de Engenharia Civil. A Câmara vai analisar os fatos e, se for necessário, vai oficiar os órgãos competentes para apresentar justificativas ou empresas responsáveis pelas manutenções”.

