Corpo é localizado em represa da região sul de Arapongas

Policiais civis da 22ª Subdivisão Policial (SDP) foram acionados no final da tarde desta quarta-feira (26) após um corpo ser localizado em uma represa da região Sul de Arapongas, no Norte do Paraná.

O cadáver foi localizado boiando por pescadores que costumam frequentar o local. A represa fica localizada no final da Rua Sabiá-Castanho.

O Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, foi acionado para recolher o corpo. A Polícia Científica também esteve na represa. Policiais civis conversam com pescadores e moradores da região.

Ainda não há identificação da vítima. As primeiras informações são de que o corpo é de um homem. A suspeita é que ele teria passado mal e caído na represa. A morte teria sido por afogamento, o que ainda não foi confirmado.

