Conjunto Padre Chico e o Jardim Aeroporto vão receber parques infantis

Nesta terça-feira (26) a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), informou que já executa as etapas iniciais para a instalação de mais dois parques temáticos em formato de barco.

As instalações no Conjunto Padre Chico e na região do Jardim Aeroporto contarão com um mirante, um leme, um jogo da velha, uma escada de corda e um escorregador. O playground terá carrossel, trampolim redondo, escalada torcida, balanço dois lugares e estação multe exercitadora infantil – semelhante ao já instalado na praça pública Praça Dr. Ciro Bolívar, localizada na área central da cidade.

A região da Zona Sul também vem recebendo os serviços para a instalação do parquinho.

Ao todo, serão 10 parques infantis na cidade de Arapongas. Sendo no Conjunto Padre Chico, Casa Grande, Jd. Monte Carlo II, Jardim San Raphael, Jardim San Raphael 5, Vila Aparecida, Jardim Aeroporto, Padre Bernardo, Centro e Jardim Bandeirantes.

As obras contam com investimentos no valor de R$ 1.166.400,00 e recursos próprios do município.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

