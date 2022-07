Segundo parque temático será instalado na Zona Sul de Arapongas

Da Redação

Nesta quarta-feira (13), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), informa que executa os serviços para a instalação do segundo Parque Temático na cidade. Em formato de barco, o parque ficará localizado na praça pública da Zona Sul, entre a Avenida Rouxinol e as ruas Sertanejo e Pica Pau Real.

Nesta primeira etapa, a equipe executa a preparação para a instalação da caixa de areia. O Parque Infantil Temático contará com um mirante, um leme, um jogo da velha, uma escada de corda e um escorregador. O playground terá carrossel, trampolim redondo, escalada torcida, balanço dois lugares e estação multe exercitadora infantil.

O espaço será semelhante ao parque instalado na praça pública Praça Dr. Ciro Bolivar, localizada ao lado do Hospital Santa Rita, entre as Ruas Lori e Noitibó, na área central. O vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, esteve em visita na região da zona Sul, acompanhado do vereador Cecéu. “O primeiro parquinho é um sucesso. Esperamos esta mesma receptividade na região sul da cidade. Um novo local bacana para o lazer das crianças”, mencionou Milani.

A Prefeitura de Arapongas ainda reitera que os brinquedos são voltados somente para as crianças, não sendo permitido a utilização por adultos.





MAIS LOCAIS

A Seodur afirmou que Arapongas receberá mais oito parques. A mais recente região incluída no pacote de investimento foi o Jardim Bandeirantes. Os demais bairros são: Conjunto Padre Chico, Casa Grande, Jd. Monte Carlo II, Jardim San Raphael, Jardim San Raphael 5, Vila Aparecida, Jardim Aeroporto e Padre Bernardo.

