Conferência vai discutir direitos das crianças em tempos de pandemia

O direito das crianças e dos adolescentes em tempos de pandemia é tema da conferência municipal agendada para 8 de dezembro

Arapongas vai realizar, em dezembro, a VIII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento está agendado para o dia 8 de dezembro, com organização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Neste ano, o tema central será “A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidade, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”.

A conferência é um espaço para a construção de ideia e propostas voltadas à proteção das crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as ações de enfrentamento às violências, considerando sua diversidade.

EVENTO

DATA: 08/12/2022

HORÁRIO: 13h30

LOCAL: Igreja Presbiteriana Renovada Central

ENDEREÇO: Rua Calu, nº 35

Credenciamento a partir das 13h00

