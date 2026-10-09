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CRIMINALIDADE

Comércio é arrombado e furtado no centro de Arapongas

Invasores forçaram a entrada do estabelecimento e fugiram levando R$ 700 e mercadorias

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Comércio é arrombado e furtado no centro de Arapongas
Autor Loja foi furtada na cidade de Arpaongas - Foto: Imagem ilustrativa

Um comércio localizado na Rua Flamingos, na área central de Arapongas, foi alvo de criminosos na manhã de quinta-feira (8). A responsável pelo estabelecimento chegou para trabalhar por volta das 8h40 e constatou que a porta de entrada da loja havia sido forçada e aberta.

-LEIA MAIS: Dupla encapuzada invade residência e agride vítimas em Arapongas

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Ao vistoriar o interior do imóvel, a comerciante percebeu a falta de aproximadamente R$ 700 em espécie que estavam no local. Além do valor em dinheiro, diversos produtos comercializados no estabelecimento também foram levados pelos invasores.

A Polícia Militar foi acionada via central de atendimento e enviou uma equipe ao endereço para apurar o caso. No local, os policiais realizaram o devido registro do boletim de ocorrência e orientaram a vítima sobre as medidas cabíveis para a sequência das investigações.

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