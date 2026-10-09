Comércio é arrombado e furtado no centro de Arapongas

Um comércio localizado na Rua Flamingos, na área central de Arapongas, foi alvo de criminosos na manhã de quinta-feira (8). A responsável pelo estabelecimento chegou para trabalhar por volta das 8h40 e constatou que a porta de entrada da loja havia sido forçada e aberta.

-LEIA MAIS: Dupla encapuzada invade residência e agride vítimas em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao vistoriar o interior do imóvel, a comerciante percebeu a falta de aproximadamente R$ 700 em espécie que estavam no local. Além do valor em dinheiro, diversos produtos comercializados no estabelecimento também foram levados pelos invasores.

A Polícia Militar foi acionada via central de atendimento e enviou uma equipe ao endereço para apurar o caso. No local, os policiais realizaram o devido registro do boletim de ocorrência e orientaram a vítima sobre as medidas cabíveis para a sequência das investigações.