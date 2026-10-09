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ASSALTO

Dupla encapuzada invade residência e agride vítimas em Arapongas

Criminosos aproveitaram o portão aberto para roubar celulares, dinheiro e cartões; um dos moradores teve a arma apontada para a cabeça

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Dupla encapuzada invade residência e agride vítimas em Arapongas
Autor Bandidos estavam armados, segundo a PM - Foto: Pixabay\ ilustração

Uma residência no Jardim Monte Carlo, em Arapongas (PR), foi alvo de um assalto violento na madrugada desta sexta-feira (9). Dois homens invadiram o imóvel, agrediram os moradores e fugiram levando diversos pertences das vítimas.

-LEIA MAIS: Segurança é preso após ameaçar companheira com arma em Arapongas

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De acordo com o registro policial, os suspeitos estavam com os rostos cobertos e aproveitaram que o portão da propriedade estava aberto para entrar no local. Assim que anunciaram o assalto, a dupla agiu com violência.

Um homem que estava na casa foi agredido com golpes no rosto e na cabeça, e chegou a ter uma arma de fogo apontada diretamente para ele por um dos invasores. A segunda vítima, uma mulher, também foi atingida por socos no rosto durante a abordagem.

Após as agressões, os criminosos revistaram o local e fugiram levando dois aparelhos celulares, cartões bancários de diferentes instituições e uma quantia em dinheiro.

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As vítimas acionaram a Polícia Militar logo após a fuga da dupla. As equipes realizaram o registro da ocorrência e o caso agora será investigado pelas autoridades locais, que buscam identificar e prender os autores do crime. Até o momento, os suspeitos seguem foragidos.

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´polícia ARAPONGAS ASSALTO criminalidade Jardim Monte Carlo
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