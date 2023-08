Ciclista morre ao ser atropelado no Parque Industrial de Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um ciclista morreu na manhã desta quinta-feira (3) após acidente de trânsito em Arapongas, norte do Paraná. O homem, que não teve a idade divulgada, foi atingido por um veículo no cruzamento entre a Rua Catirumbava e a Avenida Maracanã, no Parque Industrial, próximo à empresa Moval.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

Assim que os socorristas chegaram ao local do atropelamento, eles se depararam com a vítima já desacordada. Inclusive, realizaram o procedimento de reanimação por um longo período, mas não obtiveram sucesso.

O motorista do carro envolvido no acidente afirmou que não viu o ciclista e, por conta disso, não foi possível evitar o atropelamento. Logo após a colisão, o condutor acionou as equipes de socorro. A Polícia Militar (PM) isolou o local.

