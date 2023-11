Chegada do Papai Noel e estreia da iluminação acontece neste domingo

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) de Arapongas (PR) anunciou nesta segunda-feira, 27, a abertura do Natal Luz 2023. Programada para o próximo domingo, 03 de dezembro, a abertura oficial contará com atividades de recreação para as crianças, chegada e desfile do Papai Noel e a estreia da iluminação natalina.

Ainda conforme a Secle, o evento começa com recreação para o público infantil, na Estação Cultural Milene (Feira da Lua), a partir das 15h. Com diversos brinquedos e distribuição de algodão doce, pipoca e outras guloseimas.

O local também já estará decorado para a chegada do “Bom Velhinho”. Às 17h30, o Papai Noel chega a Arapongas com um tradicional desfile – que terá início na Praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz), percorrendo a Avenida Arapongas em direção à Estação Cultural Milene (Rua Jandaia, s/n – Vila Bernardes). Lá, ele será recepcionado pelas crianças e pela população com grande festa.

Por volta das 19h, o espetáculo ficará por conta do acendimento das luzes de Natal. A decoração estará presente nos principais pontos, como a Praça da Igreja Matriz, a sede da Secretaria de Cultura (prédio da Antiga Estação Ferroviária – localizada entre a Rua Rouxinol e Rua Jandaia, próxima à Estação Cultural Milene), Praça Mauá e extensão da Avenida Arapongas.

“Tudo vem sendo preparado com muito carinho. Teremos novamente um lindo Natal em Arapongas. Convidamos a todos para prestigiar este momento conosco”, falou o secretário da pasta, Geison Cortez.O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, também convida a população para este importante momento que celebra o Natal.

“É um evento que já faz parte do calendário municipal e sempre encanta a todos. Teremos uma programação que demostrará o verdadeiro espírito do Natal. Queremos que as famílias e amigos participem com a gente. O Natal é realmente uma das datas mais importantes do nosso calendário”, salientou.A programação completa do Natal Luz 2023 será divulgada no decorrer dos próximos dias.



