Casos e óbitos de covid-19 reduzem em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas publicou nesta sexta-feira (6) o boletim epidemiológico, com dados entre os dias 25 e 31 de julho, que apontam uma redução no número de casos e óbitos para a covid-19. A taxa de transmissão também apresentou diminuição durante a semana.

O novo informativo demonstra uma redução do número de pessoas contaminadas nos últimos 07 e nos últimos 30 dias. Os óbitos tiveram uma redução nos últimos 07 e nos últimos 30 dias.

Entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior (18 a 24 de julho), destacam-se:

- Redução do número de casos nos últimos 7 dias de 2,99% (134 para 130).

- Diminuição no número de casos nos últimos 30 dias de 21,36% (838 para 659).

- Redução do número de óbitos nos últimos 30 dias (48 para 30).

- Leve queda no percentual de curados de 96,53% para 96,42%.

- Aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 0,63% (20.664 para 20.794).

- Aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 0,52% (19.947 para 20.050).

- Estabilidade da taxa de transmissão em 0,89.

O boletim demonstrou ainda que entre as regiões mais afetadas pela doença nos últimos 7 dias estão: Conj. Flamingos, Jd. San Raphael e região Central. Houve redução na taxa de ocupação dos leitos Covid-19 de enfermaria e de UTI no Hospital de referência do município, terminando a semana com uma taxa de ocupação de 16% dos leitos de enfermaria, sendo 12 dos 30 leitos ocupados e de 12,1% dos leitos de UTI, sendo 15 dos 56 leitos ocupados.