Carga de cobre avaliada em R$ 1 milhão é apreendida em Arapongas

Uma carga de sucata de cobre pesando aproximadamente 20 mil quilos e avaliada em mais de R$ 1 milhão foi apreendida no Parque Industrial de Arapongas, no norte do Paraná, na noite desta terça-feira (10). A Guarda Municipal (GM), após uma solicitação da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, verificou uma denúncia em um barracão localizado na Rua Arapaçu Listrado e se deparou com o material de origem duvidosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, além do carregamento da carga milionária que estaria sendo realizado no barracão, o local seria utilizado como depósito de sucatas de cobre furtadas em toda a região. Quando os agentes da GM chegaram no endereço, confirmaram a denúncia e acionaram a Polícia Civil (PC). O proprietário do barracão autorizou a entrada das autoridades e, ao ser questionado, alegou não possuir notas fiscais ou outros documentos que comprovassem a origem dos materiais.

Os cerca de 20 mil quilos de sucatas estavam sendo colocados em um caminhão por três funcionários. Uma mulher também estava no local e seria a responsável por dirigir o veículo até uma empresa de Santa Catarina; juntamente havia uma equipe de escolta armada, que faria a segurança da carga até o destino. Os seguranças teriam sido contratados pela empresa que compraria o material.

Diante dos fatos, os policiais civis decidiram pelo fechamento do barracão e apreensão da carga, dos caminhões do proprietário e também da carreta terceirizada. Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados para a 22ª Subdivisão Policial para esclarecimentos. Não foi necessário uso de algemas, segundo o boletim de ocorrência.

