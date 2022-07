Biblioteca de Arapongas divulga relatório de atividades do 1º semestre

Da Redação

Nesta segunda-feira (11), a Biblioteca Municipal Machado de Assis da cidade de Arapongas divulgou, por meio da Prefeitura Municipal, o relatório de eventos e atividades do primeiro semestre de 2022, no período de fevereiro a junho.

Dentre as programações, os destaques são voltados para as exposições de datas comemorativas, para o programa Segunda Literária, a visita de escolas da Rede Municipal, para as aulas temáticas e para a Contação de Histórias - cujas publicações na página do Facebook da Biblioteca totalizaram 36 mil otimizações, sem contar a difusão, por meio de matérias no site oficial da Prefeitura e na mídia local.

A Biblioteca destaca, ainda, a volta do atendimento presencial ao público, em março. Além do aniversário de 63 anos de criação da Biblioteca Municipal Machado de Assis, comemorado no dia 4 de abril, e também a volta das atividades de xadrez.

