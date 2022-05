Projeto incentiva alunos irem à Biblioteca em Arapongas

Da Redação

Nesta segunda-feira (16), a Prefeitura de Arapongas divulgou que a Biblioteca Monteiro Lobato está desenvolvendo um projeto oportuno de incentivo à leitura, que envolve alunos do 5°ano A, da Escola Municipal Antonio Grassano Júnior.

Vinculado à Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos, o projeto proporciona aos estudantes, em um determinado dia do mês, uma visita à Biblioteca para empréstimo e devolução de livros e, ainda, a participação em uma sessão de leitura. O momento de leitura utiliza-se do cenário "Castelo Literário", que é, por sua vez, outro projeto inédito desenvolvido no local.

A ação vem sendo muito bem recebida pela comunidade escolar, pois além de incentivar a leitura, a ação estimula os alunos a frequentarem espaços de Bibliotecas, que proporciona entre outros benefícios o aprendizado extraclasse, seja para estudo, pesquisa ou simplesmente como entretenimento.



A Secretaria de Cultura parabeniza a iniciativa e agradece os parceiros da Secretaria de Educação, nas pessoas da diretora da Escola, Maria Tereza, da professora Gislaine e à Guarda Municipal, que através de seus integrantes, tem colaborado nas mediações de leitura.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.