Beneficiários da Lei Aldir Blanc apresentam contrapartidas

A instituição local intitulada Ilé Àse Ti Tóbi Ìyá Àfin Òsùn Alákétu, contemplada no quesito “Ninhos Culturais de Arapongas” do Edital de Chamamento Público 001/2020 da Lei Aldir Blanc, apresentou entre os dias 16 e 19 a sua contrapartida prevista em Edital, através da realização da Semana Cultural da Consciência Negra, para a comunidade estudantil da Escola Estadual Regina Célia.

Conforme a responsável pela instiuição, Joilda Pereira de Jesus - Mãe Joilda Ti Òsùn, durante este período estudantes e funcionários da Escola participaram de palestra com o tema "Racismo e Intolerância Religiosa com Ênfase nas Religiões Africanas e Afro-Brasileiras" e oficinas de turbantes e culinária africana e afro-brasileira.

Conforme a direção da Escola, a atividade cumpriu plenamente as regulamentações propostas no Edital 001/2020 e a Lei Federal 14.017(Lei Aldir Blanc), atendendo centenas de alunos com riquíssimo conteúdo cultural, além de estar completamente inserida nas atuais normativas de inclusão da história da cultura afro-brasileira, no currículo escolar.

A Secretaria de Cultura parabeniza as instituições envolvidas, explicando que a contrapartida foi um quesito obrigatório para participação da Lei Aldir Blanc, onde os beneficiários que receberam o auxílio emergencial se comprometeram a realizar de forma gratuita uma atividade correlata à sua área de atuação para alunos da Rede de Ensino, após a volta das aulas presenciais.

Nas próximas semanas novas contrapartidas deverão estar sendo apresentadas.