Araponguense recebe alta após 21 dias lutando contra Covid

Após 21 dias internado, Valdir Lopes Batalha de 60 anos recebeu alta do setor Covid-19 do Honpar. O araponguense passou por momentos angustiantes e o reencontro com a família foi emocionante.

Valdir ficou em estado grave, foram 15 dias na UTI lutando contra a doença. "Fui muito bem tratado pelos os médico e enfermeiros. Foram dias angustiantes, de medo, de tensão, mas graças a Deus me recuperei", conta.

A família registrou o momento da alta. A filha Ariane Rabito disse que foi um dos dias mais felizes da vida dela. "É um medo tremendo de perder quem amamos, quando fala em Covid, UTI, acha que está morrendo. O dia que ele teve alta foi um dos mais felizes da minha vida. Foi algo sem explicação, momento lindo foi Deus em nossa vida", ressalta.

A filha ainda desse da importância de procurar atendimento ao sentir os primeiros sintomas. "Quando ele sentiu algo de diferente, já procuramos o médico. Desde o primeiro sintomas já procuramos um médico. Ele tem pressão alta é diabético e agora voltou para a nossa casa, graças a Deus", finaliza.

Na chegada em casa, além da esposa, o cachorrinho de estimação já foram ao encontro do recuperado da Covid-19. Veja o momento:

(Imagens Alessandro Pereira Alves)

A alta aconteceu no último dia12. Arapongas registrou no sábado (15), 87 novos casos de Covid-19 e duas mortes.