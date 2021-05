Arapongas tem 87 novos casos e mais duas mortes por Covid

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou neste sábado (15), o registro de 87 novos casos, 34 curados COVID-19 e 02 óbitos registrados no município.

O município totaliza 16.055 casos, dos quais 15.042 já estão curados (93,7%), 622 ainda estão com a doença e, infelizmente, 391 foram a óbito. Ao todo, já foram realizados 58.417 testes.

Sobre os óbitos, a Secretaria de Saúde informa que os dois óbitos registrados são de um homem de 59 anos com comorbidades e teve o resultado positivado no último dia 7 de maio. A outra morte, é de uma mulher de 40 anos que teve o resultado positivo confirmado no dia 30 de abril, estava internada desde 8 de maio e faleceu no dia 13.

Entre os resultados dos testes públicos e privados realizados no município, foram divulgados 98 resultados negativos nesta data.

Os resultados abaixo divulgados, em sua maioria, são provenientes de exames realizados a partir do dia 11/05. Entre os 87 casos confirmados, 43 são do sexo feminino com idades entre 13 e 76 anos. Do sexo masculino, foram diagnosticados 44 pacientes entre 07 e 73 anos.