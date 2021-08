Da Redação

Arapongas ultrapassa 84 mil pessoas vacinadas contra covid

Arapongas anunciou nesta sexta-feira (6), que imunizou, até agora, 84.151 pessoas contra a Covid-19, com a primeira dose. Entre os grupos vacinados, encontram-se: idosos com 60 anos ou mais; profissionais e cuidadores das Instituições de Longa Permanência; pessoas com comorbidades acima dos 18 anos; pessoas com deficiência; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde (incluindo as equipes de vacinação); trabalhadores das forças de segurança.

Além dos profissionais citados, também foram imunizados professores e trabalhadores da Educação (Ensino Básico, Ensino Médio, Ensino Superior – das redes públicas e privadas, além de Cursos profissionalizantes); servidores da Assistência Social e Conselho Tutelar; trabalhadores da TUA – Transporte Público de Arapongas e trabalhadores da limpeza pública; pessoas privadas de liberdade e funcionários Depen; além das pessoas da população em geral (convocadas por idade), e pessoas em situação de rua.

SEGUNDA DOSE

Já receberam a segunda dose dos imunizantes, 20.837 pessoas. Em dose única, o município aplicou 3.366 doses.

CRONOGRAMA – O atual calendário da vacinação anticovid permanece nesta sexta-feira, 06, com atendimentos para as pessoas do público em geral com 23 anos, além de aplicações da 2ª dose – para todos que já completaram o intervalo entre as doses (que consta na carteira de vacinação). Pessoas acima dos 23 anos e que ainda não receberam a 1ª dose devem procurar um dos locais de vacinação.

LOCAIS - Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – das 13h às 19h. No Cisam; apenas para as mulheres, das 9h às 16h. E na Escola Alzira Horvatich, do Del Condor, das 9h às 16h.DOCUMENTAÇÃO - Cartão SUS (CNS), CPF, Documento com foto, cartão SUS, comprovante de residência.