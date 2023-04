Arapongas: rodoviária e antigo Paço Municipal passarão por reformas

Da Redação

Sérgio Onofre assinando as ordens de serviço

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, assinou nesta segunda-feira, 10, duas ordens de serviço. A primeira delas consiste na remodelação do antigo Paço Municipal, situado na Praça Pio XII S/N – centro, praça do Santuário Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz). No local será implantada a sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O projeto prevê reestruturação em divisórias das paredes, reforma do telhado, revisão das instalações sanitárias, pinturas internas e externas, revisão da rede hidráulica e elétrica, reforma de paredes, restauração dos pisos em taco e recomposição do layout em atendimento à equipe da Educação.

O prédio tem aproximadamente 617m². O valor do investimento em contrato é de R$ 449.241,71. O prazo para execução é de 90 dias, a partir da emissão da ordem de serviço.

A segunda é a reforma da Rodoviária Municipal – situada na Rua Gralha Azul - Vila Edio. O projeto contempla uma área de 2.607m², com readequação dos banheiros (masculino e feminino), construção de dois novos banheiros com acessibilidade, revisão dos sistemas de incêndio e parte elétrica, pinturas internas e externas, limpeza e revisão de cobertura, cercamento das áreas de embarque e desembarque, instalação de esquadrias de alumínio entre as paredes e cobertura (impedindo a entrada de água das chuvas), troca do mobiliário e paisagismo interno. O valor do investimento em contrato é de R$ 1.353.465,01. O prazo para execução é de 120 dias – a contar da emissão da ordem de serviço. A empresa responsável por ambas as obras é a Guaimbe Construtora LTDA EPP, da cidade de Londrina.

Onofre frisou a importância dos investimentos que vêm ao encontro das necessidades do município, além do compromisso firmado com a população. “A reforma da nossa Rodoviária Municipal é uma demanda de tempos e que tem sido muito aguardada pela população. O espaço recebe muitas pessoas diariamente e merecia uma atenção especial. Já a reforma do antigo paço dará um espaço adequado para a nossa Secretaria de Educação, diminuindo assim o gasto com aluguel e oferecendo melhores condições às equipes de trabalho”, ressaltou.

A reforma do antigo Paço Municipal é a obra de número 123 da atual administração. Já a obra da Rodoviária Municipal é a de 124.

