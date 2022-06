Sérgio Onofre da Silva, político de Arapongas

Da Redação

Em 2020 foi reeleito prefeito de Arapongas com 64,59% dos votos

Nome: Sérgio Onofre da Silva



Nascimento: 16-04-1963

Signo: Áries

Estado civil: Casado

Profissão: Empresário

País: Brasil

Cidade de nascimento: Arapongas – PR

Sérgio Onofre da Silva é natural de Arapongas, tendo nascido em 16 de abril de 1963. Trabalhou como locutor e comentarista de rádio. Depois foi para a televisão. Com o programa SOS Comunidade, pela TV Antares de Arapongas, ele alcançou enorme audiência cobrindo a área policial, sem descuidar dos avisos, comunicados e outros assuntos diversos de interesse da comunidade.

Na vida política, elegeu-se vereador para a legislatura 1997/2000. Desde então, passou a ocupar sucessivos mandatos na Câmara Municipal como vereador e presidente do Legislativo. Com a grande popularidade, passou a coordenar campanhas de deputado estadual, deputado federal, senador e governador em Arapongas, onde seus candidatos sempre alcançaram grande votação.

Em 2016, elegeu-se prefeito pelo PSC, numa coligação com outros nove partidos. Em janeiro de 2017, assumiu a presidência do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região (Cismel). Em 2018, foi um dos coordenadores da campanha de Ratinho Júnior ao governo do Estado. Arapongas deu a Ratinho 81,75% dos votos, a terceira maior votação alcançada pelo candidato no Paraná.

Em janeiro de 2019, Sérgio Onofre assumiu a presidência da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), que engloba 22 municípios da microrregião.

Em 2020 foi reeleito prefeito de Arapongas com 64,59% dos votos.