Arapongas reduz acidentes com morte, mas reforça conscientização

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), divulgou nesta quarta-feira (20) os números referentes aos acidentes de trânsito registrados no perímetro urbano. Em um levantamento de janeiro a agosto de 2022 e mesmo período de 2023, o município registrou uma queda de 50% nos acidentes fatais. Sendo 12 mortes em 2022 - janeiro a agosto, e seis em 2023, mesmo período. Já o total de acidentes contabilizados no mesmo período dos dois anos manteve a média: 607 em 2022 e 609 em 2023.

Para o secretário da pasta, Paulo Argati, mesmo com uma redução considerável nos acidentes fatais, as ações para uma maior conscientização e outras medidas para um trânsito seguro devem ser permanentes. “Para um trânsito seguro é preciso uma junção de fatores, desde a boa conduta dos motoristas e pedestres, qualidade na sinalização de trânsito e vias, correta inspeção nos veículos, entre outros. A gestão tem aplicado na prática ações voltadas à segurança no trânsito, sempre buscando se aproximar da população, reforçando para que cada um faça a sua parte”, diz Argati.

Em alusão à Semana Nacional de Trânsito (de 18 a 25 de setembro), a Guarda Municipal e Polícia Militar têm intensificado as atividades educativas, por meio de blitz para orientar e fiscalizar os motoristas. Ainda na última terça-feira, 19, a ação aconteceu na Avenida Rouxinol. Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, a Semana Nacional do Trânsito mobiliza a sociedade em busca de uma cultura de segurança no trânsito mais sólida e consistente, incluindo o cuidado com os mais vulneráveis, o “acalmamento” do tráfego, a acessibilidade e sustentabilidade.

SIMULAÇÃO - Nesta sexta-feira, 22, uma simulação de acidente será realizada na Avenida Rouxinol com a Avenida Arapongas. O ato irá apresentar uma cinemática demonstrativa de acidente envolvendo carro e trem, com a participação da empresa e companhia ferroviária RUMO e Forças de Segurança, como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Guarda Municipal, SAMU e Polícia Civil. “Será uma simulação impactante, mostrando todo o trabalho das equipes de resgate e segurança. Uma forma de conscientizar e mostrar para a população sobre os riscos de uma tomada de decisão errada no trânsito”, finalizou Argati.



