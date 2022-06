Arapongas realiza 'Baile da Melhor Idade' toda quarta-feira

Da Redação

Nesta quarta-feira (01), a Prefeitura de Arapongas enfatizou que, como forma de promover lazer, interação e dança, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) passa a realizar toda quarta-feira o tradicional Baile da Terceira Idade ou da Melhor Idade.

continua após publicidade .

O evento acontecerá no espaço da Estação Cultural Milene e pretende reunir idosos atendidos pelos CCI's Tia Sú, do Jardim Petrópolis, Antonieta Zampaolo, localizado na Zona Sul, e Feliz Idade, da Vila Araponguinha. O Baile acontece das 13h30 às 16h.

“Centralizamos o bailinho da 3ª idade na Estação Cultural Milene, após aprovação dos próprios idosos. Um sanfoneiro vai até o local e faz a alegria dos nossos idosos. O baile esteve suspenso por dois anos – devido à pandemia da Covid-19. Agora, retornamos com tudo. Levando muito em consideração que a maioria dos idosos estão com as vacinas em dia”, diz a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.



continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.