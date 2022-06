Traficante é preso no Jardim Aeroporto em Arapongas

Da Redação

Um homem, de 34 anos, foi preso por tráfico de drogas em Arapongas, na tarde desta terça-feira (31). A equipe GAT, da Guarda Municipal (GM), abordou o suspeito na Rua Oriol, no Jardim Aeroporto. Os guardas apreenderam pedras de crack, porções de maconha e cocaína.

A GM recebeu denúncias de que o suspeito vendia drogas na casa dele, durante patrulhamento pelo endereço o homem foi encontrado e abordado. Com ele os guardas localizaram uma porção de crack.

Já na casa do homem, com apoio do canil, os guardas encontraram mais crack, além cocaína que renderia 160 poções para a venda. A droga estava escondida dentro de um pote de ração.

A GM também localizou 32 porções que maconha, já separadas e embaladas para a venda. No total, a droga pesou 753 gramas. O entorpecente estava dentro da máquina de centrifugar roupas. Uma balança de precisão e uma arma falsa também foram apreendidas.

De acordo com a guarda, o homem confessou que estava vendendo drogas. Ele foi detido e levado para a delegacia de Arapongas.