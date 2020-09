Arapongas perde o ex-prefeito e ex-deputado José Colombino Grassano - TNOnline

Continua após publicidade

Faleceu na manhã desta quarta-feira (05), aos 93 anos, o ex-prefeito de Arapongas e ex-deputado José Colombino Grassano. Sua morte repercutiu imediatamente, pois Colombino era dono de um grande círculo de amigos não só no município, mas também em todo o Estado. “Cada vez que nossa comunidade perde alguém, vai um pouco da sua história. Mas nesta quarta-feira, com o falecimento do Dr. Colombino Grassano, Arapongas sofre uma perda inestimável”, afirmou o prefeito Sérgio Onofre.

Ele definiu Colombino Grassano como “grande homem, pai, amigo e avô”. “E o que dizer da sua carreira política? Prefeito, deputado, secretário de Estado, chefe da Casa Civil. Arapongas e o Paraná perdem um grande guerreiro. Sorte daqueles que, como eu, puderam conhecê-lo de perto e aprender lições para toda a vida! Descanse em paz amigo! Vou me lembrar sempre das nossas boas conversas”, disse o prefeito, que cumpria agenda em Curitiba e retornou para o cortejo fúnebre. “Quero registrar minhas condolências para toda a família e posso dizer que aqueles que conhecem a história de Arapongas e a importância do enorme trabalho realizado pelo Dr. Colombino estão enlutados neste momento”, acrescentou o prefeito.

Onofre lembrou as conquistas de Arapongas com Colombino, em especial na área da industrialização, com a abertura do primeiro parque industrial, do urbanismo e da educação.O prefeito decretou luto oficial por três dias.



A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-deputado. "Seu exemplo e seus ensinamentos estarão sempre presentes no Legislativo", conclui a nota da Alep.

Perfil



Colombino Grassano era advogado, empresário e político brasileiro, filiado ao Partido Liberal. Foi prefeito de Arapongas entre 1955 e 1959, e 1963 e 1968, além de ser uma das maiores reservas morais da Cidade dos Pássaros. Foi também idealizador do primeiro Parque Industrial, de Arapongas. Nascido em Itamogi, em Minas Gerais, Grassano foi secretário da Educação e Cultura; e do Interior e Justiça, de 1959/1960, no governo de Moysés Lupion. Foi ainda chefe da Casa Civil no Governo Paulo Pimentel, e auditor do Tribunal de Contas do Paraná, além de deputado estadual por dois mandatos.

Assista a entrevista que José Colombino Grassano deu ao TN Online em outubro de 2019: