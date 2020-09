Assembleia Legislativa lamenta falecimento do ex-deputado Grassano - TNOnline

Continua após publicidade

A Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual José Colombino Grassano aos 94 anos, ocorrido nesta quarta-feira (05) em Arapongas. Grassano foi parlamentar por três mandatos e também Secretário da Educação e Cultura; e do Interior e Justiça - 1959/1960, no governo de Moysés Lupion. Ele ainda foi Chefe da Casa Civil no Governo Paulo Pimentel e Auditor do Tribunal de Contas do Paraná.

"Seu exemplo e seus ensinamentos estarão sempre presentes no Legislativo", conclui a nota da Alep.

Veja a nota na íntegra:

"A Assembleia Legislativa do Paraná lamenta profundamente o falecimento do ex-deputado estadual José Colombino Grassano aos 94 anos nesta quarta-feira (05). Um voto de pesar em nome de todos os deputados foi aprovado na sessão plenária remota de hoje.

Parlamentar por dois mandatos, Grassano exerceu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, uma das mais importantes no processo legislativo. Seu exemplo e seus ensinamentos estarão sempre presentes no Legislativo."

A causa da morte ainda não foi divulgada pela família. Assista a entrevista que José Colombino Grassano deu ao TN Online em outubro de 2019: