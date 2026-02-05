Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
MEIO AMBIENTE

Arapongas intensifica fiscalização contra descarte irregular de resíduos sólidos

Denúncias podem ser formalizadas pelos canais oficiais do município

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 17:33:51 Editado em 05.02.2026, 17:33:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas intensifica fiscalização contra descarte irregular de resíduos sólidos
Autor Arapongas continua intensificando a fiscalização ambiental - Foto: Reprodução

Arapongas continua intensificando a fiscalização ambiental, notadamente em áreas com descarte irregular de resíduos sólidos. Trata-se de uma atividade conjunta entre as Secretarias Municipais de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA) e de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) – por meio do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal.

📰 LEIA MAIS: Ouriço é capturado no Jardim Santo Antônio em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o GDA, nos últimos dias, diversas ações foram promovidas com o objetivo de coibir irregularidades, orientar a população e responsabilizar os infratores, conforme a legislação ambiental vigente.

Como resultado dessa atuação, várias notificações e autuações foram lavradas ao longo do mês de janeiro de 2026 - 51 ocorrências relacionadas ao descarte de resíduos sólidos - reforçando o compromisso com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população.

O descarte correto de resíduos é dever de todos. Denúncias podem ser formalizadas pelos canais oficiais do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Arapongas intensifica fiscalização contra descarte irregular de resíduos sólidos
AutorFoto: Reprodução

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTATO

Em caso de denúncias ou dúvidas, entre em contato com a SEASPMA pelos telefones (43) 3902-1194 ou 3902-1196, ou pelo WhatsApp: (43) 3902-1089.

Já o contato da Guarda Municipal é através do 153. Denúncias ambientais podem ser pelo site oficial do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS descarte irregular fiscalização ambiental GUARDA MUNICIPAL Preservação ambiental resíduos sólidos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline