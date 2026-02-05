Arapongas intensifica fiscalização contra descarte irregular de resíduos sólidos
Denúncias podem ser formalizadas pelos canais oficiais do município
Arapongas continua intensificando a fiscalização ambiental, notadamente em áreas com descarte irregular de resíduos sólidos. Trata-se de uma atividade conjunta entre as Secretarias Municipais de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA) e de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) – por meio do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal.
Segundo o GDA, nos últimos dias, diversas ações foram promovidas com o objetivo de coibir irregularidades, orientar a população e responsabilizar os infratores, conforme a legislação ambiental vigente.
Como resultado dessa atuação, várias notificações e autuações foram lavradas ao longo do mês de janeiro de 2026 - 51 ocorrências relacionadas ao descarte de resíduos sólidos - reforçando o compromisso com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população.
O descarte correto de resíduos é dever de todos. Denúncias podem ser formalizadas pelos canais oficiais do município.
CONTATO
Em caso de denúncias ou dúvidas, entre em contato com a SEASPMA pelos telefones (43) 3902-1194 ou 3902-1196, ou pelo WhatsApp: (43) 3902-1089.
Já o contato da Guarda Municipal é através do 153. Denúncias ambientais podem ser pelo site oficial do município.