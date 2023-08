Arapongas é destaque no ranking das cidades mais seguras do Paraná

Arapongas é a 3ª cidade mais segura do Paraná, de acordo com o anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil, divulgado nesta semana. No ranking por Estado do Brasil, no que se refere a municípios do Paraná com população acima de 100 mil pessoas, Arapongas ocupa a 3º colocação, ficando atrás apenas de Foz do Iguaçu (1º lugar) e Maringá (2º lugar). Neste ranking, Apucarana aparece na 10ª colocação entre as cidades mais seguras do estado.

Para o secretário de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, Paulo Sérgio Argati, o resultado é reflexo das políticas adotadas pelas forças de segurança de tolerância zero ao tráfico de drogas na cidade.

- LEIA MAIS: Sob pressão, Câmara de Arapongas recua sobre aumento para 17vagas

“Tenho certeza que chegamos a essa classificação devido a integração que temos dentro do município com todas as forças de segurança, que trabalha permanentemente no combate a todos os tipos de crime, principalmente, o tráfico de drogas e todos os crimes relacionados, porque a droga é o que impulsiona todos os tipos de crimes, levando aos homicídios. Então, as políticas adotadas em relação a este combate ao tráfico e aos crimes em geral, é que nos levou, no meu entendimento, a chegar nesta classificação em nível estadual”, declarou o secretário.

Ranking geral

No ranking geral do Brasil, o Paraná ocupa o 10º lugar entre os estados mais seguros. Em primeiro está Santa Catarina, em segundo São Paulo e em terceiro, Minas Gerais. Entre as regiões, o Sudeste aparece em primeiro lugar como a região mais segura do país, em segundo o Sul e em terceiro lugar, a região centro-oeste do Brasil.

O anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil é feito a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde. O indicador principal utilizado para classificar as cidades foi a quantidade de assassinatos por 100 mil habitantes.

Para calcular o índice, foram analisados os dados dos 1,5 milhões de óbitos ocorridos em 2022 consolidados no Painel de Monitoramento da Mortalidade da SVSA. As Secretarias Estaduais de Saúde ficam encarregadas por coletar essas informações junto aos estabelecimentos de saúde e cartórios, enviando posteriormente para o Ministério através do SIM.

O Painel de Monitoramento da Mortalidade oferece diversos formatos para a organização e classificação dos dados. Para o anuário de Cidades Mais Seguras do Brasil, foi adotado o padrão Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID-10, elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Esse padrão classifica, de maneira extremamente detalhada, as causas de mortes e doenças em um formato global comum.

Por Aline Andrade

