Arapongas divulga o resumo esportivo semanal; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta terça-feira (28) o resumo esportivo, referente aos dias 20 a 26 de junho, das competições que contaram com a participação de equipes e atletas araponguenses. Os resultados são divulgados semanalmente.

continua após publicidade .

Confira:

- Liga Metropolitana de Londrina: Na última rodada da 1º fase, o time araponguense do sub-17 perdeu para a equipe do CT Angelus, que é líder do campeonato. Placar final de 3x1, com gol araponguense do atleta Gilson. A equipe volta às quadras para as quartas de finais nesta quinta-feira (30). Também pela Liga, a equipe do sub-20 perdeu por 3 a 0 para o Bembem Futsal de Londrina. A partida foi válida pela 1ª rodada do returno do Campeonato Metropolitano.

continua após publicidade .

- Brasileiro: Pelo Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, que aconteceu na cidade de Palmas, os ciclistas araponguenses Bruno Eduardo dos Santos Domingos e Matheus Constantino estiveram presentes na competição. Destaque para o Matheus que foi vice-campeão na prova de contrarrelógio.

- JOJUP’s: Arapongas, mais uma vez, foi destaque na competição e conquistou o ouro nas modalidades de basquetebol masculino, futsal feminino e handebol masculino. Todas as equipes terminaram a competição invictas.

- Karatê: Representando o município de Arapongas no Campeonato Regional de Karatê, no município de Astorga, o atleta Allan Evangelista dos Santos conquistou o 1 º lugar no kata e 1º lugar no Kumitê, e o atleta Anderson Pereira de Castro o “Boyka” conquistou o 1º lugar no Kumitê. Ambos supervisionados pelo técnico Mestre Fernando Prado.

continua após publicidade .

- Corrida da Integração: Pela tradicional corrida, que aconteceu em Ribeirão Preto, o atleta araponguense Daniel Nascimento De Melo conquistou o primeiro lugar em sua categoria, e a 14° lugar posição geral. A Prova contou com corredores internacionais e grandes atletas nacionais.

- Paranaense: Em etapa válida pelo Paranaense, o município de Arapongas foi sede do Campeonato de Bolão Feminino. Estiveram presentes as equipes dos municípios de Campo Mourão, Roncador, Maringá, Mamborê e Arapongas. A equipe araponguense ficou em 2º lugar. A próxima etapa será em Campo Mourão, neste final de semana.

- Amistoso: Em jogo amistoso, visando à preparação da equipe master de futebol masculino que participará do Paraná Bom de Bola, a equipe de Arapongas empatou em 1x1 contra a equipe do Maringá Associação Projetando Craques.

continua após publicidade .

- Ginástica Rítmica pelo Paranaense: As ginastas Letícia Dantas e Sofia Grob Simone da Silva, sob os cuidados da técnica Regina Gil, estiveram representando o município na categoria individual infantil aparelho bola. Este foi o primeiro evento presencial após a pandemia e contou com a participação de mais de 100 atletas do Estado do Paraná.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News