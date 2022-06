Arapongas é destaque nos 34º Jogos da Juventude do Paraná

Da Redação

Encerrou neste domingo (26), a 34º edição dos Jogos da Juventude do Paraná em sua Fase Regional, sediada no município de Centenário do Sul, no Estado do Paraná.

Assim como nos anos anteriores, o município de Arapongas foi destaque na competição e conquistou o ouro nas modalidades de basquetebol masculino, futsal feminino e handebol masculino. Todas as equipes terminaram as competições invictas.

Com a conquista de mais um título, as equipes seguirão para a Fase Macro Regional que acontecerá no período de 19 a 21 de agosto, no município de Ibiporã. As equipes de futsal masculino e voleibol feminino já estão classificadas para a fase final que acontece no mês de setembro, em Toledo.

Segundo o secretário de Esportes de Arapongas, Altair Sartori, esses resultados são frutos do trabalho sério. “A nossa Secretaria de Esporte já vem desenvolvendo um ótimo trabalho ao longo destes anos e, mesmo após um período de inatividade devido à pandemia, a competência e comprometimento dos técnicos desportivos, comissão técnica e atletas fez com que o município fosse destaque novamente nesta importante competição estadual”, pontuou.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

