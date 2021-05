Arapongas começa a vacinar profissionais da Educação

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Arapongas dará início à imunização contra a Covid-19 (1ª dose) aos trabalhadores da Educação, na próxima semana. “ Será possível ampliar a vacinação, devido à chegada de um lote de 190 doses da AstraZeneca/Fiocruz. Com isso, daremos início na primeira dose desses profissionais, na semana que vem. Seguindo os protocolos do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal e Estadual”, disse o secretário da Saúde de Arapongas, Moacir Paludetto Jr.

Toda a estratégia a ser seguida vem sendo definida pela Secretaria de Saúde, e em breve será divulgada por completo. Paludetto Jr, reforça ainda que na quinta-feira, 20, o município vai estar concentrado na vacinação (2ª dose) dos idosos com 67 anos ou mais – que já passaram dos 28 dias de intervalo da 1ª dose.

E na sexta, 21, serão vacinados os idosos acima de 65 e 66 anos - que também já passaram dos 28 dias de intervalo da 1ª dose. E também seguirá com o cronograma de vacinação das pessoas com comorbidades – acima dos 50 anos e pacientes oncológicos com 18 anos ou mais.

