Saúde de Arapongas aplica 2ª dose da Coronavac nesta quinta

Com o recebimento de nova remessa do imunizante CoronaVac/Butantan, a Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas vai realizar na quinta-feira (20) e na sexta-feira (21) novas etapas das aplicações da segunda dose.

Nesta quinta-feira, 20, a ação será exclusivamente para os idosos com 67 anos ou mais – que já passaram dos 28 dias de intervalo da 1ª dose. Na sexta, 21, serão vacinados os idosos acima de 65 e 66 anos - que também já passaram dos 28 dias de intervalo da 1ª dose.

O Ministério da Saúde reforça para que a população tome a segunda dose da vacina Covid-19 mesmo que a aplicação ocorra fora do prazo recomendado pelo laboratório (até 28 dias) para assegurar a proteção adequada contra a doença.Segundo o secretário da Saúde Moacir Paludetto Jr, o município recebeu nesta quarta, 19, um lote com 2.500 doses.

“Com isso, vamos atender esse público acima dos 67 anos, com as aplicações da dose reforço, fechando o esquema vacinal desses idosos. Na sequência, vamos baixar essa faixa etária, atendendo os idosos de 65 e 66 anos, também com a segunda dose. Com a vinda de novos lotes, organizaremos novos esquemas, buscando atender demais faixas etárias”, disse.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO

DIA 20/05 (QUINTA-FEIRA): 2ª dose idosos com 67 anos ou mais

A vacinação da 2ª dose da CoronaVac será realizada exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – Rua Jandaia, s/n - das 9h às 17h. IMPORTANTE! - É indispensável a apresentação dos seguintes documentos:- CARTÃO SUS- CPF- DOCUMENTO COM FOTO- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

DIA 21/05 (SEXTA-FEIRA): 2ª dose idosos acima dos 66 e 65 anos

A vacinação da 2ª dose da CoronaVac será realizada exclusivamente no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – Rua Jandaia, s/n - das 9h às 17h. IMPORTANTE!- É indispensável a apresentação dos seguintes documentos:- CARTÃO SUS- CPF- DOCUMENTO COM FOTO- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA- CARTEIRA DE VACINAÇÃO

COMORBIDADES

A agenda de vacinação (1ª dose) para as pessoas com comorbidades acima dos 50 anos, e pacientes oncológicos com mais de 18 anos segue normalmente.

COMO FUNCIONA A VACINAÇÃO

Pessoas com comorbidades acima dos 50 anos poderão se dirigir ao Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 09h às 17h) e Ginásio Mateus Romera – Flamingos (horário das 09h às 16h). Todos as pessoas com comorbidades a serem vacinadas deverão apresentar o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades, preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência.

Pessoas com Deficiência Permanente acima dos 50 anos (cadastradas no Programa Benefício de Prestação Continuada - PBPC), serão vacinadas no Espaço Milene - Feira da Lua (horário das 09h às 17h), conforme relação disponibilizada pela Secretaria de Assistência Social (SEMAS) e deverão entregar cópia de documento comprobatório do recebimento do benefício (a ser retida) e apresentação de CPF, Cartão SUS, documento com foto e Comprovante de residência.

Pacientes Oncológicos - a partir dos 18 anos poderão se dirigir ao Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 09h às 17h) e Ginásio Mateus Romera – Flamingos (horário das 09h às 16h). Deverão apresentar o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades, preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência.

Pessoas com Síndrome de Down que realizam acompanhamento pela APAE serão vacinadas no local conforme agendamento realizado pela instituição. Os demais poderão se direcionar para o Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 09h às 17h) e Ginásio Mateus Romera – Flamingos (horário das 09h às 16h) a partir de 17/05 (segunda-feira) e deverão apresentar o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, documento com foto e comprovante de residência.