Arapongas: Alunos realizam a segunda edição da Prova Paraná 2022

A previsão é que a correção da 2ª edição da Prova Paraná termine até o dia 09 de setembro

Nesta sexta-feira (02), a Prefeitura de Arapongas informa que, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), os alunos da Rede Municipal de Ensino, turmas do 5º ano, participaram da 2ª etapa da Prova Paraná 2022, nos dias 30 e 31 de agosto.

O objetivo da avalição é conhecer o nível de aprendizado dos estudantes das Escolas Municipais, em especial dos conteúdos ensinados no segundo trimestre deste ano. “A Prova Paraná, é, indubitavelmente, uma ferramenta para o professor, equipe gestora da escola, secretário municipal de educação e sua equipe elaborarem a partir de evidências, ações de melhoria da aprendizagem”, disse a secretária da Educação, Cristiane Rossetti.

As disciplinas abordadas nesta edição foram: Língua Portuguesa, Geografia, História, Matemática e Ciências.

A Prefeitura de Arapongas destaca que a Secretaria de Educação do Estado do Paraná oferece, sem ônus para as Secretarias Municipais que aderirem a proposta, os instrumentos de avaliação impressos e também um aplicativo de celular para correção dessas provas. A ação tem como objetivo reduzir o trabalho manual e possibilitar a geração de relatórios para professores, gestores, escolas e secretarias.

A previsão é que a correção da 2ª edição da Prova Paraná termine até o dia 09 de setembro, próxima sexta-feira. Contudo, os resultados começarão a serem divulgados para as escolas a partir do dia 05 de setembro, segunda-feira.

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Arapongas também realizaram a prova. A primeira etapa foi realizada nos dias 04 e 05 de maio. Este é o primeiro formato totalmente presencial desde 2020.

