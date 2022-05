Alunos da Rede Municipal participam da Prova Paraná

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas divulgou que, nesta quarta-feira (04) e quinta-feira (05), os alunos dos 5º anos das Escolas Municipais da cidade participam da primeira edição da Prova Paraná 2022. Este é o primeiro formato totalmente presencial desde 2020.

continua após publicidade .

O exame, que abrange todas as disciplinas, tem o objetivo de fornecer um diagnóstico sobre o nível de aprendizado dos estudantes de cada série em relação aos conteúdos abordados em sala de aula, neste primeiro trimestre. Outras duas provas acontecerão em 2022 para avaliar os dois outros trimestres letivos.

“Em Arapongas, cerca de 1.400 alunos participam da prova. Um diagnóstico do ensino municipal. Acreditamos que teremos bons resultados”, disse a diretora do Ensino Fundamental, Vandrea Vital Cestari.



continua após publicidade .

A correção continuará sendo feita com uso do aplicativo Corrige, disponível para o sistema Android e desenvolvido pela Secretaria da Educação, ou manualmente, via site e scanner. Os dados serão divulgados por meio do Power BI para toda a rede estadual de ensino.

No primeiro dia de prova, quarta-feira (04), os estudantes responderão questões das áreas de Linguagens e de Ciências Humanas. Já no segundo dia, nesta quinta (05), o conteúdo será referente às áreas de Matemática e Ciências da Natureza. A divisão é a mesma para todos os estudantes da modalidade regular, desde o ensino fundamental II (6º a 9º ano) até o ensino médio (1ª a 3ª série).

Para estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos) a divisão dos conteúdos varia de acordo com o semestre sendo cursado pelo estudante. As escolas também fornecerão provas adaptadas às necessidades dos estudantes da Educação Especial.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.