Apresentação do teatro 'Paixão de Cristo' acontece neste domingo; veja

Após dois anos, o Parque das Nações de Arapongas - tradicional palco do maior espetáculo religioso realizado na região - deve receber neste domingo cerca de 20 mil pessoas, fora o público que vai acompanhar online, o retorno da encenação da Paixão de Cristo do grupo Mãe do Céu. Expectativa do elenco é grande, são 700 voluntários envolvidos, entre atores, equipe técnica e que atuam nos bastidores.

Para marcar o retorno, o grupo Mãe do Céu preparou grandes novidades, como um palco maior do que o das últimas edições. Segundo o grupo, o clima nos bastidores e de reestreia. "Estamos com muita expectativa, com uma equipe dedicada, e percebemos também, através das redes sociais e pelos comentários na cidade, que as pessoas também estão ansiosas por esse momento. Esse ano uma das novidades é o nosso palco, que é bem maior, a estrutura tem praticamente o triplo do que usávamos antes. Após 22 anos, teremos também um novo intérprete de Jesus. Começamos a montar a estrutura na quinta-feira (7), nos dividimos em equipes, e juntos, equipe de montagem e elenco participando dessa montagem e a prefeitura tem nos ajudado bastante", disse Hellen Caroline Canton, coordenadora do teatro.

Hellen já participa do grupo há 14 anos e disse que o período que eles ficaram sem apresentar, serviu para a preparação. "Ficamos dois anos parados. Em 2020, com tudo pronto, faltando 15 dias para a apresentação tivemos que cancelar tudo. Em 2021 não tivemos apresentação por causa da pandemia, ficamos em silêncio, em total oração, em preparação para esse ano. Deus já tem feito maravilhas nos nossos ensaios, imagina como vai ser com a apresentação completa, vai ser incrível", comenta.

Além dos moradores de Arapongas, pessoas de toda região e até de outros estados devem prestigiar a apresentação. "Nossa apresentação está marcada para começar às 19h30, no Parque das Nações, pedimos para que as pessoas cheguem mais cedo, para pegar seus lugares. Sabemos que caravanas de outras cidades e até do Mato Grosso. Não tem custo para assistir nossa apresentação, a graça é de graça", explica.

A apresentação acontece neste domingo (10), às 19h30 no Parque das Nações, localizado na Rua Suindara, 66, no Jardim São Cristóvão. O espetáculo também será transmitido ao vivo, no canal do YouTube do grupo.

Luiz Vechiatto, que interpretou personagem por 22 anos passou o bastão adiante

Uma das novidades que mais chama atenção é a mudança no intérprete de Jesus Cristo, interpretado até então pelo comerciante Luiz Vechiatto, responsável por dar vida ao personagem durante 22 anos. O bastão foi passado adiante para o representante comercial Anderson Rodrigues, de 38 anos, que está no grupo teatral há 16 anos e já interpretou outros personagens relevantes na trama como João Batista, Pedro, Judas Iscariotes, Fariseu e Caifás.

Anderson conta que em novembro houve uma reunião no grupo Mãe do Céu para direcionar a equipe sobre a mudança e ficou feliz por ter sido escolhido. “Foi um espanto, mas não se pode negar o sim para Deus quando se recebe uma missão”, afirmou

Ele diz que as expectativas são as melhores e que quer entregar o melhor de si para resgatar a atmosfera de Jesusalém de dois mil anos atrás. “Não quero aparecer, quero que as pessoas vejam Jesus”, ressalta. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução

