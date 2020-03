Onofre, Sérgio Souza e comitiva visitam obra do Centro de Lazer e Esporte no Interlagos

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado do deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR) e do presidente do Tribunal de Contas do Estado(TCE-PR), conselheiro Nestor Baptista, esteve em visita à obra do Centro de Lazer e Esporte, localizado na Rua Taperaçu Cinza, Jardim Interlagos. A visita aconteceu na última sexta-feira.

O projeto está cerca de 50% concluído e conta com investimentos de R$ 1.385.149,77, com recursos advindos de emendas de Sérgio Souza. “Através do Ministério do Esporte, tivemos a possibilidade de alocar esses recursos para a construção desse complexo esportivo, que vai atender uma comunidade de mais de 10 mil habitantes.

Para nós, foi gratificante atuar junto a uma das prioridades da administração do prefeito Sérgio Onofre e, assim, buscarmos os recursos junto ao Governo Federal. Como sabemos que a atual gestão faz bom uso dos recursos, nós não tivemos dúvidas em batalhar por nossa querida Arapongas”, enfatizou o deputado federal.

Conforme Onofre, as obras têm seguido um cronograma satisfatório e o resultado será ainda melhor. “Em alguns meses, a população terá um centro esportivo adequado, que vai atender crianças, jovens e outras faixas de idade com esporte e lazer.

Um local de qualidade e seguro. Investimento possível graças ao apoio e empenho pessoal do deputado Sergio Souza, permitindo mais uma obra de peso aos araponguenses”, disse.

O projeto total do Centro de Lazer e Esporte do Jardim Interlagos também prevê a construção de campo de futebol, vestiários, academia ao ar livre e parque infantil.