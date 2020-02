Vídeo que mostra lagoa da Sanepar repleta de larvas em Arapongas viraliza; entenda

Um vídeo que mostra uma lagoa de tratamento da Sanepar cheia de larvas de pernilongos na região do bairro Santa Alice, próximo ao ribeirão Bandeirantes, em Arapongas, viralizou em grupos de mensagens e está chamando a atenção da população.

As imagens foram registradas pelo coordenador do setor de Endemias da cidade, Valdecir Pardini. No vídeo, ele mostra o trabalho de funcionários da Sanepar retirando um aguapé formado no local, com o intuito de purificar a água que desce para o Ribeirão. Assista:



De acordo com Pardini, a sombra da planta na água favoreceu a proliferação de pernilongos comuns, o que justificaria a grande quantidade de queixas sobre as nuvens do inseto que invadiram as residências naquela região, sobretudo nos bairros Santa Alice e Caravelli.

Pardini faz questão de frisar, que as larvas encontradas ali não são do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue. “Não há proliferação de Aedes no local. As larvas de insetos encontradas ali, são dos pernilongos comuns, chamados ‘culex’. O que ocorre é uma experiência que a Sanepar tem feito com uso de aguapés para tornar melhor a qualidade da água que escorre para rios e ribeirões, que naquele local, acabou servindo como criadouro para o inseto”, detalhou.



Pardini explicou ainda que devido ao grande número de reclamações por causa da quantidade de pernilongos naquela região, passaram a investigar a causa e descobriram o problema. “Os aguapés estão sendo retirados e o trabalho de limpeza deve ser concluído até o final da semana. Com isso, o problema dos pernilongos naquela região deve melhorar consideravelmente”, afirmou.

A Sanepar emitiu nota nesta quarta-feira (19), esclarecendo a situação.