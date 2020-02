Sanepar emite nota sobre criadouro de mosquitos em lagoa de Arapongas

A Sanepar emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (19), trazendo explicações a respeito de uma lagoa da estação de tratamento do Bandeirantes em Arapongas, onde havia um foco de proliferação de pernilongos.

Um vídeo que mostra uma lagoa de tratamento da Sanepar cheia de larvas de pernilongos na região do bairro Santa Alice, viralizou em grupos de mensagens de toda a região.

De acordo com a nota, a empresa iniciou a limpeza do local, que deverá ser concluída na próxima semana, com equipes que estarão trabalhando mesmo durante o carnaval. A estatal também afirma que os mosquitos encontrados na região não são transmissores da dengue, e que foi feita pulverização com bioinseticidas no local para amenizar a situação.

Confira a nota na íntegra:

"A Sanepar informa que foram cultivados aguapés na Lagoa da Estação de Tratamento de Esgoto Bandeirantes, em Arapongas, para melhorar o processo de tratamento. No entanto, os aguapés favoreceram a proliferação do mosquito Culex (bem diferente do Aedes, especialmente em termos de cor, comportamento e tamanho). A Coordenação de Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas já confirmou que os mosquitos ali são da espécie Culex e que não causam doença, como dengue. A Sanepar passou a pulverizar a área com bioinseticida, mas mesmo assim não foi suficiente. Portanto, devido ao incômodo causado nas imediações da Estação, a Sanepar iniciou na semana passada a retirada dos aguapés. O processo de retirada será concluído na próxima semana – as equipes vão trabalhar durante o Carnaval", diz a nota.