Grupo Mãe do Céu dá início aos ensaios para a encenação "Paixão de Cristo", em Arapongas 

O grupo de teatro Mãe do Céu, de Arapongas, dá início neste sábado (1º de fevereiro), às 19h30, aos ensaios da tradicional encenação "Paixão de Cristo", que completa 23 anos em 2020. O encontro acontece na Igreja Matriz Santuário Nossa Senhora Aparecida, com a missa de bênçãos aos integrantes do grupo.

O coordenador do grupo, Luiz Vecchiatto, que interpreta Jesus no espetáculo, faz o convite à população. "Venha fazer parte da "Paixão de Cristo". Em breve, faremos a distribuição de personagens e toda a organização do elenco", completa.

Segundo Vecchiatto, o grupo Mãe do Céu traz para esta edição, efeitos especiais, novas cenas da vida pública de Jesus, som e iluminação de ponta. "A gente vai melhorando a cada apresentação. O público se emociona e vive esses momentos de Jesus Cristo", ressalta.

O teatro "Paixão de Cristo está marcado para o dia 5 de abril, Domingo de Ramos, a partir das 19h30, no Anfiteatro Mãe do Céu (antigo parque das Nações), em Arapongas.