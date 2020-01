Ladrões arrombam CMEI em Arapongas

O Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Julia Chiappinn, localizado na Vila Araponguinha, foi arrombado na noite de ontem (06), em Arapongas.

A Guarda Municipal foi acionada, por volta das 23h, porque o alarme da Unidade Básica de Saúde (UBS) que fica ao lado do CMEI estava disparado.



Ao chegar no local, a equipe constatou que uma das portas se encontrava arrombada e todos os objetos que se encontravam no interior dos armários foram jogados no chão. Dentro da unidade, todas as portas foram arrombadas.

A responsável pelo CMEI foi contatada e compareceu ao local. Ela notou a falta de um liquidificador, motor de geladeira, computador, microondas, rádio, alimentos da dispensa, carne do freezer, panelas, travessas de vidro e talheres.



Um boletim de ocorrências foi registrado. A equipe realizou patrulhamentos na região, mas os responsáveis pelo roubo não foram encontrados.

Na tarde da última sexta-feira (03), o CMEI Esther Otero Mello, no Conjunto Águias, foi alvo de vandalismo no Conjunto Águias.Nenhum objeto foi furtado do local, mas foram causados danos em várias salas de aula.