O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Esther Otero Mello foi alvo de vandalismo na tarde de sexta-feira (4), em Arapongas. O prédio fica na Rua Bigua UnaBairro, no Conjunto Águias.

De acordo com a Polícia Militar (PM), nenhum objeto foi furtado do local, contudo os invasores causaram danos em várias salas de aula e também o refeitório.



A diretora do Cmei compareceu no local para providenciar os reparos e tomar as medidas cabíveis a respeito do crime.