Vereadores aprovam em definitivo lei que proíbe fogos com barulho em Arapongas

Foi aprovado em segunda votação, na manhã de hoje (17), o projeto de lei que proíbe fogos de artifícios com barulho em Arapongas. Ontem, o assunto já havia sido aprovado em primeira discussão.

Na última sessão extraordinária do ano, o assunto foi aprovado, em segunda votação, por 13 votos a favor, e um contra, mesmo placar da votação anterior.

Agora fica a cargo do prefeito Sergio Onofre sancionar a nova lei, o que deve acontecer dentro de 3 dias.

De acordo com Meyri Farias, presidente da Ong de Proteção Animal de Arapongas (OPAA), ainda falta uma etapa para fazer valer a lei na cidade, por isso, o desfecho ainda é aguardado com expectativa. "O que essa luta nos mostra é que temos deveres e direitos, que cada um que acredita em uma causa ou projeto, tem que correr atrás para fazer valer. Nossa luta está sendo grande e desgastante, mas acreditamos que agora estando no executivo esse protejo virará lei ainda esse ano, e a população de um modo geral sairá ganhando com isso", afirmou.