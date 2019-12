Vereadores aprovam em primeira discussão projeto que proíbe fogos com barulho em Arapongas

Vereadores de Arapongas aprovaram hoje (16), em primeira discussão, o projeto de lei que prevê a proibição do manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifícios que produzam barulho na cidade. O assunto deverá ser definido amanhã (17), quando acontece a última sessão extraordinária do ano.

Na votação de hoje, o projeto foi aprovado por 13 votos a 1. Se aprovado amanhã, o projeto segue para sanção do prefeito, que terá 3 dias para dar seu parecer.



De acordo com a presidente da Organização Protetora dos Animais de Arapongas (OPAA) Meyri Farias, que encabeça a campanha pela aprovação do projeto, a expectativa para a aprovação é muito grande. “Falta amanhã e depois está nas mãos do prefeito, mas nossa fé em Deus é que vai ser para este ano ainda”, disse.

No final do mês de outubro, a Organização Protetora dos Animais de Arapongas (OPAA) protocolou junto à Secretaria da Câmara Municipal abaixo-assinado com mais de 5 mil assinaturas para proibir a soltura de fogos de artifício com barulho na cidade.

Depois, o projeto foi retirado e substituído a um outro de iniciativa do vereador Fernando Henrique Oliveira (PSDB), com o mesmo conteúdo. A substituição do projeto teve o objetivo de fazer com que a proposta fosse votada com menos burocracia e com menor tempo no plenário.

O projeto sofreu várias reviravoltas desde então, até que chegasse a votação de hoje.