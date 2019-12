Morre homem atropelado por trem em Arapongas

Morreu na madrugada de hoje (17), o homem que havia sido atropelado por um trem em Arapongas, no dia 21 de novembro. Ele estava internado em estado grave no Hospital Norte Paranaense (Honpar).

Ederson dos Santos da Rosa, de 38 anos, foi atropelado por um trem, no início da noite do último dia 21, na linha férrea, próximo a Rua Perdizes. Ele foi socorrido pelo Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em estado grave, estava inconsciente e apresentava afundamento de crânio.



De acordo com os socorristas, o trem não chegou a passar por cima de Ederson, mas ele teria sido arremessado com uma forte pancada, caindo desacordado ao lado da linha férrea.



Uma câmera de segurança de um comércio flagrou o momento do acidente.Nas imagens, é possível perceber que ele segue em direção à linha para fazer a travessia a pé, e nem olha para os lados.



O corpo foi encaminhado ao IML de Apucarana.