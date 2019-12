Novas unidades do CCI prometem ampliar atendimento da população idosa de Arapongas

A liberação de R$ 1 milhão para a construção de dois novos Centros de Convivência do Idoso em Arapongasdeve aumentar o acesso dos idosos de outras regiões da cidade às atividades desenvolvidas pelo município, na avaliação das representantes dos setores responsáveis por esta população.

A secretária municipal de Assistência Social de Arapongas Ismailda Ferreira de Lima da Silva, afirma que as construções dos novos centros de convivência do idoso vão contemplar o atendimento em locais com uma grande demanda. “Hoje nossa demanda da região central da cidade está dividida entre o CCI do Petrópolis e o da Vila Araponguinha, mesmo assim, muitos idosos não tem condução para chegar até lá, por isso, essa unidade da Vila Brasil deve atender uma importante parcela da população idosa da região central”, explicou.



Para a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Arapongas, Silvia dos Santos Ferreira de Andrade, as construções de dois novos centros na cidade devem facilitar o acesso dos idosos às atividades desenvolvidas. “Principalmente na unidade da Vila Araponguinha, acabamos recebendo muitos moradores da região do Flamingos e San Rafael, mas em alguns casos, os horários de ônibus não correspondem aos horários das atividades, e muitos desistem de participar por conta disto. Agora com a construção da unidade do San Rafael, vamos conseguir atender melhor ao público desta região”, garantiu.