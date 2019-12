Arapongas garante R$ 1 milhão para construir dois Centros do Idoso

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, anunciou nesta quarta-feira (27) que o município garantiu recursos no valor de R$ 1 milhão para a construção de dois Centros de Convivência do Idoso(CCI’s). São R$ 500 mil para cada uma delas. Os novos espaços irão contemplar a região da Vila Brasil e Conjunto San Raphael III. Os recursos já foram empenhados através de emenda parlamentar do deputado federal Pedro Lupion.

“Um grande presente de Natal para a população, através dos esforços desse grande parceiro de Arapongas, deputado Pedro Lupion, sempre contribuindo para o crescimento da nossa cidade e qualidade de vida das nossas famílias. Nossos idosos contarão com mais dois importantes espaços para o desenvolvimento de atividades de saúde e lazer, entre outras”, enfatizou Onofre. Ele lembrou também o empenho do assessor parlamentar Radamés Bonora, que vem dedicando especial atenção às demandas de Arapongas.

Conforme o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, os projetos para a construção dos CCI’s já estão em fase de tramitação. Os próximos passos irão consistir na apresentação e aprovação pela Caixa Econômica e processo licitatório. As obras estão previstas para 2020.

“A Secretaria de Obras já vinha trabalhando na elaboração desses projetos. Os novos CCI’s facilitarão o acesso dos idosos na Vila Brasil – que abrange bairros como Jd. Colúmbia e Coroados, e também no San Raphael III e regiões adjacentes, através de atividades que permitem maior qualidade de vida. Em 2020 iniciaremos as obras, sendo um grande ganho para Arapongas”, avalia Milani.