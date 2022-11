Vítimas da região esperam por justiça com prisão de Sheik dos Bitcoins

Da Redação

Francisley Valdevino da Silva, conhecido como 'Sheik dos Bitcoins'

A prisão de Francisley Valdevino da Silva, conhecido como 'Sheik dos Bitcoins' na última quinta-feira (03), trouxe esperança aos mais de 80 moradores de Apucarana e região, vítimas de fraudes envolvendo uma das empresas de criptomoedas chefiada pelo empresário. Somado, o prejuízo total beira R$ 4 milhões. Ação coletiva movida na Justiça pede R$ 50 milhões para ressarcir vítimas do golpe.

Uma das vítimas, que mora em Arapongas, chegou a investir R$ 100 mil inicialmente. A prisão de Francis Silva trouxe a esperança de reaver a quantia perdida com correção. “Espero que a Justiça aja o mais rápido possível, antes que ele (Francisley) suma com o dinheiro, porque tem muito mais pessoas envolvidas em outros processos”, disse uma das vítimas ouvida pelo TNonline que pediu para não ter o nome divulgado.

“Que seja o mais rápido para que possamos receber o quanto antes e que consigamos receber. Quanto a prisão, que ele fique por lá por muito tempo, uma pena que é aqui no Brasil, então logo deve ser solto, infelizmente”, complementa.

Um representante comercial de Apucarana, que também foi lesado, investiu aproximadamente R$ 17 mil, com a promessa de lucro certo, em meados de 2018. “Acreditei na ideia e fui me aprofundar sobre as criptomoedas. Quando eu já estava dentro percebi que não era legal, percebi que não era daquela forma. Ao mesmo tempo que tenho risco de valorizar, o risco é maior ainda para desvalorizar. Não tem como qualquer empresa falar que vai ter lucro alto”, comenta a vítima que também não quis se identificar.

Segundo ele, a empresa que ele e outras vítimas da região investiram tem sede no Panamá. “Nosso advogado está batalhando para provar que a empresa é do Francis”, acrescenta.

De acordo com o advogado Fernando Henrique Barbosa, especialista em crimes financeiros e responsável pelo caso Francis sempre contestou que era dono da Forcount, no entanto a defesa juntou provas de que ele é o proprietário.

Na própria investigação da Polícia Federal ficou constatado fortes indícios de fraudes, o que afastaria a fraude interna declarada por ele” - Fernando Barbosa, advogado, - Fernando Barbosa, advogado,

ENTENDA

As vítimas foram chamadas para investirem na empresa Forcount, atraídas pela valorização da criptomoeda Dash, cotada entre U$150 a U$180 na época dos fatos. Ao conhecerem o negócio acreditaram que estavam investindo em uma empresa sólida, de confiança e começaram a investir com valores pequenos e, no início, tiveram investimentos pagos

Após ganhar a confiança dos investidores, o dono da empresa sequestrou as moedas e lançou uma nova no lugar, chamada Mindexcoin, sem autorização dos investidores. Em 15 dias, com essa troca de moeda a Mindexcoin perdeu valor de mercado e a empresa parou de fazer os pagamentos, com a justificativa de que a nova moeda estava com preço muito baixo, sem procura de mercado. Contudo o dinheiro investido ficou na conta do golpista.

O golpe foi aplicado em 2018. Francisley Valdevino da Silva, tentou alegar que não era dono da empresa, no entanto as vítimas reuniram provas suficientes no processo comprovando que ele é sim o proprietário da Forcount.

Uma das vítimas ouvida pela Tribuna na época dos fatos disse que vendeu carros para investir na criptomoeda. “Eu parei de trabalhar com a minha empresa e por um ano recebia pela valorização das criptomoedas, até que pararam de nos pagar os rendimentos e trocaram o tipo da moeda por frações que desvalorizaram a zero. Então decidi investigar”, disse a vítima, que pediu para não se identificar.

Pouco mais de 40 pessoas lesadas moveram uma ação judicial que pede R$ 50 milhões para ressarcir os prejuízos.

SHEIK É PRESO

Francisley Valdevino da Silva, foi preso durante operação da Polícia Federal (PF) na quinta-feira (3) em Curitiba. Conforme a polícia, a prisão preventiva foi decretada após Francisley descumprir medidas cautelares. A PF informou que, dias depois da deflagração da operação, o empresário passou a realizar encontros frequentes na casa dele, em Curitiba, com funcionários das empresas investigadas o que demonstrou que a “organização criminosa continuava ativa e promovendo atos criminosos”.

Na quinta-feira (3), policiais cumpriram o mandado de prisão além de dois mandados de busca e apreensão.

Anteriormente, o empresário respondia em liberdade sob restrições, como a determinação de que ele não poderia continuar a administrar as empresas ou fazer gestão envolvendo interesses do grupo econômico dele.

Uma outra fase da mesma operação, deflagrada pela Polícia Federal no início de outubro, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito, onde foram apreendidos barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, carros, relógios de luxo e outros itens.

Entre as possíveis vítimas do esquema está SashaMeneghel, que, segundo a PF, teve um prejuízo de cerca de R$ 1,2 milhão. A polícia destacou que na lista de vítimas também estão jogadores de futebol, que não tiveram os nomes revelados.

O cantor Wesley Safadão disputa na Justiça contra as vítimas do 'Sheik dos Bitcoins' a posse de uma aeronave de R$ 37 milhões. O artista alega ser vítima do golpista e ter recebido a aeronave como garantia de pagamento pelo investimento na empresa de Francisley.

QUEM É O SHEIK

Segundo a polícia, Francisley se apresentava como Francis Silva e é natural de São Paulo, mas se estabeleceu em Curitiba. Na capital paranaense, ele desenvolveu uma empresa do ramo da tecnologia.

De acordo com a PF, o suspeito possui mais de cem empresas abertas no Brasil vinculadas a ele. A investigação indica que ele usava o dinheiro arrecadado nas fraudes para a compra de imóveis de alto valor, carros de luxo, embarcações, roupas de grife, joias, viagens, aviões e para fazer doações a igrejas.

O esquema começou a ruir no fim de 2021, quando Francisley não conseguiu mais pagar o que devia aos clientes, conforme a PF.

A investigação contra o suspeito começou em março deste ano, depois de um pedido de cooperação policial internacional feito pela Interpol. O pedido informava sobre uma organização criminosa, liderada por Francisley.

