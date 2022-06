Visita Guiada no Hospital Materno Infantil orienta gestantes; entenda

Da Redação

Ana Claudia Ayres, parturiente que participou da visita, diz que o processo foi muito rápido e esclareceu muitas coisas

O Hospital da Providência Materno Infantil de Apucarana voltou a realizar Visitas Guiadas para gestantes que desejam tirar as dúvidas sobre o parto e conhecer o ambiente hospitalar.

Eloyne Tavares, enfermeira obstetra que atua no Materno Infantil, conta que essas visitas têm o propósito de tranquilizar as mães no dia do parto. “Temos o objetivo de melhorar a qualidade de assistência voltada para as mulheres, oferecendo um ambiente acolhedor e garantindo a autonomia e participação da mulher nesse dia tão importante”, explica.

Ana Claudia Ayres, parturiente que participou da visita, diz que o processo foi muito rápido e esclareceu muitas coisas. “Fiquei sabendo das visitas guiadas e liguei no Hospital, foi muito rápido o processo de marcar a visita e ir até lá. O atendimento foi maravilhoso, a enfermeira tirou todas as minhas dúvidas, quando cheguei ao Hospital para dar a luz eu já estava preparada para tudo”, afirma.

Além de conhecer as instalações do hospital e o processo do parto, a Visita Guiada leva as futuras mamães ao Banco de Leite Humano, onde elas podem conhecer de pertinho outro grande auxílio que o Hospital disponibiliza. “Realizamos também uma visita no Banco de Leite, que fica no Providência, onde a enfermeira responsável explica sobre a amamentação criando um vínculo maior com a gestante e aliviando a ansiedade delas”, explica Eloyne.

Raquel dos Santos, de 37 anos, conta que nunca havia tido essa experiência. “Foi muito importante e esclarecedor realizar essa visita, a gente fica muito mais tranquila se familiarizando com o local e compreendendo melhor todo o processo que será realizado, só tenho a agradecer por essa oportunidade”, conclui.

As Visitas Guiadas no Materno Infantil de Apucarana ser agendadas ligando no próprio Hospital pelo telefone (43)3033-8509.