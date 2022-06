Banco de Leite do Hospital Materno Infantil precisa de doações

Da Redação

A enfermeira conta que, diferente do que muitos pensam, não existe um volume mínimo que deve ser doado, mas sim o que a mãe conseguir

O frio chegou, mas a necessidade do calor humano só aumenta, por essa razão o Banco de Leite Humano do Hospital da Providência Materno Infantil precisa de doações de leite materno.

“Agora no frio as doações diminuem muito, mas continuamos com os pequenos internados e precisando se alimentar com o melhor alimento que é o leite materno”, afirma Julia Parra, Enfermeira Coordenadora do Banco de Leite.

Por mês são consumidos cerca de 100 litros de leite materno pelos pequenos internados. “O leite materno é muito importante para o desenvolvimento desses pequenos que nasceram prematuros, pois contém tudo aquilo que eles precisam para crescerem fortes e saudáveis”, explica a enfermeira.

A enfermeira conta que, diferente do que muitos pensam, não existe um volume mínimo que deve ser doado, mas sim o que a mãe conseguir. “As mães que estão amamentando o próprio filho podem doar o leite excedente de cada mamada, cada gotinha é preciosa”, afirma.

Julia finaliza solicitando às mães que amamentam para que realizem as doações. “Contamos com a parceria da Autarquia de Saúde de Apucarana e do Corpo de Bombeiros, que buscam o leite nas residências, permitindo que você doe no conforto do seu lar e para quem não é de Apucarana, os municípios coletam esse leite uma vez por semana”, explica Julia.

“Entre em contato conosco pelo (43) 3420-1479 e faça a diferença na vida dos nossos prematuros”, conclui a enfermeira.