Vigilantes flagram furto de fios e detém ladrão até chegada da polícia

Um ladrão foi preso em flagrante furtando fios durante a madrugada desta quinta-feira (27), no bairro Jardim Diamantina, em Apucarana (PR). O suspeito foi contido por vigilantes, que perceberam a ação criminosa e acionaram a Polícia Militar (PM).

O crime aconteceu por volta das 02h30. O alarme do estabelecimento teria disparado por falta de energia elétrica e, quando os seguranças foram verificar a situação, se depararam com o ladrão mexendo no relógio de energia. Havia diversos fios cortados na parte superior de um poste.

O criminoso foi contido até a chegada da polícia e recebeu voz de prisão em flagrante. Com ele, os policiais militares encontraram diversas ferramentas que estavam sendo utilizadas na ação criminosa. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

